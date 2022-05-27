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Dünya

Polonya'da milletvekilleri, AB'nin eleştirdiği yargı organını kaldırma kararı aldı

Polonya'da milletvekilleri, Avrupa Birliği'nden (AB) kınama alan yargı organının kaldırılmasını onayladı.

AA27 Mayıs 2022 Cuma 00:13 - Güncelleme:
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Polonya hükümeti, AB ile olan tartışmanın sona erdirilmesi amacıyla Yargıtay Disiplin Kurulu'nun kaldırılmasını alt mecliste oylamaya sundu.

Milletvekilleri, 13 "çekimser", 231'e 208 oyla Yargıtay Disiplin Kurulu'nu kaldırma kararı aldı.

Polonya hükümeti, kararın AB'nin Polonya için dondurduğu milyarlarca avroluk fonu ödemesiyle sonuçlanacak anlaşmanın önünü açmasını bekliyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, oylamadan önce parlamentoda yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in anlaşmayı 2 Haziran'da Varşova'da imzalamasının beklendiğini söyledi.

Muhalefet, değişikliklerin büyük ölçüde yapay olduğunu söyleyerek, buna karşı çıktı.

Avrupa Adalet Divanı 16 Şubat'ta, Macaristan ve Polonya tarafından AB bütçesiyle ilgili koşulluluk mekanizmasına karşı açılan davaları reddederek, 2 üye ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önünü açmıştı.

AB yönetimi, Polonya'ya yargı bağımsızlığı konusunda AB Adalet Divanı kararına uymadığı için verilen ve birikerek yaklaşık 70 milyon avroyu bulan günlük 1 milyon avroluk para cezasını ödemesi için 20 Ocak'ta resmi uyarı yazısı göndermişti.

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