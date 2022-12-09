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Dünya

Polonya'da Rus casusluğuyla suçlanan kişinin ''Askeri Enformasyon Servisi''nin üyesi olduğu ileri sürüldü

Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan kısa süre sonra tutuklanan ve Moskova adına casusluk yapmakla suçlanan Tomasz L'nin, 2006'da dönemin Polonya Savunma Bakanı Antoni Macierewicz tarafından yönetilen 'Askeri Enformasyon Servisi'nin üyesi olduğu ileri sürüldü.

AA9 Aralık 2022 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Polonya'da Rus casusluğuyla suçlanan kişinin ''Askeri Enformasyon Servisi''nin üyesi olduğu ileri sürüldü
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Polonya medyasındaki haberlere göre, Tomasz L'nin 2005-2007 döneminde askeri istihbarat bilgilerine erişimi bulunuyordu. Tomasz L'nin operasyonel açıdan değerli verileri kopyalayarak Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisine aktardığı savunuldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan kısa süre sonra tutuklanan Tomasz L'nin 2006'da dönemin Savunma Bakanı Antoni Macierewicz tarafından yönetilen "Askeri Enformasyon Servisi"nin üyesi olduğu da öne sürüldü.

Yalnızca Polonyalı subayların erişebildiği yüksek öneme sahip belgelerin söz konusu kişi tarafından ele geçirildiği iddia edildi.

Macierewicz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, iddiaları reddederek, bu haberlere karşı yasal adımları atacağını belirtti.

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