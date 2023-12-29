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Dünya

Polonya'da ''tanımlanamayan cisim'' alarmı!

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, ülkenin hava sahasına Ukrayna yönünden 'tanımlanamayan, uçan bir nesne'nin girdiğini ve daha sonra radarda sinyalinin kaybolduğunu bildirdi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 17:06 - Güncelleme:
Polonya'da ''tanımlanamayan cisim'' alarmı!
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Komutanlığın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ülkenin hava savunma sistemi radarlarının, hava sahasına Ukrayna yönünden "tanımlanamayan, uçan bir nesne"nin girdiğini tespit ettiği kaydedildi.

Radara giren cismin sinyalinin daha sonra kaybolduğu ifade edilen açıklamada, cismi bulmak için arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Başbakan Donald Tusk'ın konuya ilişkin görüşmek üzere Savunma Bakanı Władyslaw Kosiniak-Kamysz, ordu komutanları ve ulusal güvenlik organlarını toplantıya çağırdığı aktarıldı.

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