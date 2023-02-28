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Dünya

Polonya'da, Türkiye'deki depremler nedeniyle toplanan yardım 3 milyon liraya yaklaştı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği koordinasyonunda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından dün itibarıyla 700 bin zloti (2,98 milyon lira) nakdi yardım toplandı.

AA28 Şubat 2023 Salı 17:31 - Güncelleme:
Polonya'da, Türkiye'deki depremler nedeniyle toplanan yardım 3 milyon liraya yaklaştı
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Büyükelçilikten yapılan açıklamada, nakdi yardım kampanyasına destek olanlara teşekkür edildi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği koordinasyonunda düzenlenen nakdi yardım kampanyası kapsamında dün itibarıyla 700 bin zloti (2,98 milyon lira) toplandığı kaydedildi.

Söz konusu bağışların büyük bölümüyle deprem bölgelerinde ihtiyacı en fazla hissedilen seyyar tuvalet ve banyolardan 12 tane satın alındığı ifade edilen açıklamada, "Üretim tamamlandıkça ülkemize sevklerine başlanmıştır. İkisi ülkemize varmış, dördü de yola çıkmış, diğerlerinin üretimleri de sürmekte olup pek yakında gönderilecektir. Depremzedeler adına teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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