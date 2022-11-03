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Dünya

Polonya'daki Ukraynalıların yüzde 51'i yaşam standartlarının yükseldiğini düşünüyor

Polonya'da yaşayan Ukraynalıların yüzde 51,1'i yaşam standartlarının önemli ölçüde arttığını belirtiyor.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Polonya'daki Ukraynalıların yüzde 51'i yaşam standartlarının yükseldiğini düşünüyor
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Gremi Personal şirketinin anketine göre, Polonya'da yaşayan Ukraynalıların yarısından fazlası, bu ülkeye taşındıktan sonra yaşam standartlarının arttığına inanıyor.

Polonya'nın onlar için "Batı" olduğunu vurgulayan Ukraynalıların bazıları ülkelerinde karşılayamadıkları ürünleri satın almaya güçlerinin yettiğini vurguladı.

Polonya'da yaşayan Ukraynalıların yüzde 51,1'i yaşam standartlarının önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Buna karşılık, katılımcıların yüzde 36,7'si yaşam standartlarının aynı kaldığını, yüzde 12,2'si ise kötüleştiğini ifade etti.

Resmi verilere göre, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana 7,5 milyona yakın Ukraynalı Polonya'ya gitti. Bunlardan 5,6 milyona yakını Ukrayna'ya geri döndü.

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