Polonya'dan Almanya'ya ''Varşova için tazminat'' çağrısı

Morawiecki, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Varşova Ayaklanması'nın yıl dönümünde hayatını kaybeden Polonyalıları andı.

Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle Varşova'nın "moloz yığınına" dönüştüğünün altını çizen Morawiecki, "Varşova'daki Saxon Sarayı'nın Almanlar tarafından havaya uçurulması da Polonyalılığın, yani kültürümüzün, mirasımızın ve sembollerimizin yok edilmesine yönelik bir başka eylemdi. Varşova Ayaklanması'nın patlak vermesinin yıl dönümünde, Alman yetkililere bir kez daha Varşova için tazminat konusunu ele alma cesaretini göstermeleri çağrısında bulunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'ye çağrıda bulunarak, "Kendisinden bu konuda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a gönderilecek bir mektuba benimle birlikte imza atmasını rica ediyorum. Almanların barbarlığını anlatmak, yol açtığı kayıpları hesaplamak, faillerden hesap sormak ve tazminat talep etmek Polonya halkı tarafından seçilen her liderin görevidir." ifadesini kullandı.

Polonya'da 12 Temmuz 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, iktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin (PİS) desteklediği Andrzej Duda oyların yüzde 51,21'ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Rakibi, en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platformun (PO) desteklediği Varşova Belediye Başkanı Trzaskowski ise yüzde 48,79 oy almıştı.