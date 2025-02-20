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Dünya

Polonya'dan Batı'ya Ukrayna'ya destek çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD'nin Ukrayna politikasındaki değişikliğine karşın Batı'yı Ukrayna'ya destek olmaya çağırdı.

AA20 Şubat 2025 Perşembe 16:00 - Güncelleme:
Polonya'dan Batı'ya Ukrayna'ya destek çağrısı
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Tusk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Batılı ülkeleri Ukrayna'ya destek vermeye davet etti.

"Ukrayna'nın zorla teslim alınmasının tüm Batı toplumunun teslim alınması anlamına geleceği" yorumunu yapan Tusk "Kimse bunu görmüyormuş gibi davranmasın." ifadesini kullandı.

TRUMP ZELENSKİ'Yİ "DİKTATÖRLÜKLE" SUÇLADI

Tusk'un paylaşımı, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i "diktatörlükle" suçlamasının ardından geldi.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile ilgili açıklamasında, savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelenskiy için, "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, Zelensky'nin bugün, Kiev'de Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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