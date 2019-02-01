11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2104
  • 5,9744
  • 220.783
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Polonya'dan ithal bozuk et AB'yi alarma geçirdi

Avrupa Birliği (AB), hastalıklı inek etinin ithal edildiği iddiaları üzerine Polonya'ya denetim ekibi yollayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, yaptığı açıklamada, "AB denetçileri konuya ilişkin teftişte bulunmak üzere pazartesi Polonya'ya gidecek." dedi.

Polonya'dan ithal edilen etten 14 AB ülkesinin etkilenmiş olabileceğini belirten Paduraru, AB Komisyonu'nun talebi üzerine Polonyalı yetkililerin bozuk etlerin piyasadan çekilmesi için çalışmalar başlattığını ifade etti.

Fransız Tarım Bakanlığına bağlı gıda denetim ekiplerinin, 9 Fransız şirketinde Polonya’dan ithal edilen yaklaşık 795 kilogram etin bozuk olduğunu tespit etmesi, başta Fransa olmak üzere AB'yi alarma geçirmişti.

Varşova yönetimi, bozuk et ithalatıyla ilgili iki şirket hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Türkçenin ilk matbu eseri: Vankulu Lügati - Tarihte bugün 31 Ocak 1729

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

6,6 büyüklüğünde korkutan deprem

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son bir haftada öldürülen terörist sayısı açıklandı

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Kışanak ve Tuncel'e ceza yağdı

Kışanak ve Tuncel'e ceza yağdı

Dünya başkentlerini ezbere saydı! Biri hariç

Dünya başkentlerini ezbere saydı! Biri hariç

'Terörün beli kırılmıştır'

'Terörün beli kırılmıştır'

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde
 

POPÜLER HABERLER

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA