Polonya'dan Macron'a Putin tepkisi: Hata yaptı

Przydacz, Polonya'da bulunan RMF radyosuna yaptığı açıklamada, Macron'un Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakere masasına dönmesi durumunda, yeni güvenlik mimarisinin Rusya'ya garantiler vermesi gerektiği sözlerini anımsattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşülmemesi gerektiğini ve Moskova'nın izole tutulmasını savunan Przydacz, Macron'un Rusya'ya ilişkin sözlerinin "hata" olduğunu belirtti.

Przydacz, "Rusya'nın bu tür garantilere ihtiyacı yok çünkü kendisi bir tehdit." dedi.

Macron'un açıklamalarını anlamanın zor olduğunu belirten Przydacz, "Fransa Cumhurbaşkanı'na göre Rusya kimden güvenlik garantisi alacak? Kim Rusya'ya saldırmak istiyor? Birinin güvenlik garantisine ihtiyacı varsa o da Ukrayna ve Rus tehdidiyle karşı karşıya kalan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleridir." diye konuştu.

Przydacz, Rusya ile kurulan her temasın ya da temas girişiminin Putin'i güçlendireceğinin altını çizerek "İstenilen hedeflere izolasyon politikası ile ulaşılabileceğine inanıyoruz. Tüm bu telefon görüşmelerini ve görüşme girişimlerini eleştiriyoruz çünkü bunlar sadece Putin'i güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, 4 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Putin'in savaşa diplomasi yoluyla son vermeyi kabul etmesi halinde, Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarına nasıl çözüm bulacağını düşünmesi gerektiğini ifade etmişti.