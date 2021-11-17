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Dünya

Polonya'dan Merkel ve Macron'a tepki

Polonya hükümeti, Belarus sınırındaki göçmen kriziyle ilgili, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yla ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine tepki gösterdi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:01
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Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, kamu televizyonu TVP Info'ya yaptığı açıklamada, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle ilgili Merkel ve Macron'un, Putin ve Lukaşenko ile yaptığı görüşmenin doğru olmadığını söyledi.

Merkel ile Lukaşenko arasında gerçekleşen telefon görüşmesi öncesi Almanya'dan kendilerine bilgi verildiğini belirten Müller, "Dürüst olmak gerekirse ben bunu garip buluyorum çünkü bir anlamda onun (Lukaşenko'nun cumhurbaşkanı) seçilmesinin kabulü anlamına geliyor. Durumu anlıyorum ancak olanları doğru bulmuyorum." dedi.

Almanya ve Fransa'nın, Rusya ve Belaruslu yetkililerle görüşmesinin normal olduğunu ama bu konuda yetkilerinin olmadığını kaydeden Müller, Belarus sınırındaki kriz ile ilgili Putin ve Lukaşenko'ya verilen net mesajın ise doğru olduğunu söyledi.

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