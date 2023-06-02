Polonya'dan Rus saldırılarına tepki: Korumak en kutsal ulusal görevimizdir

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Büyük Proje" konferansına video mesaj gönderen Morawiecki, Ukrayna'nın kahramanca bir direniş sergilediğini ifade etti.

Morawiecki, dünyada kuralların değiştiğini belirterek "Post-politika dönemi gözlerimizin önünde sona eriyor. Siyaset, savaşın korkunç yüzüne bürünerek bize kendini hatırlattı." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın insan onuru, bireysel özgürlük ve demokrasi değerlerini savunduğunu vurgulayan Morawiecki, Ukrayna-Rusya savaşında söz konusu olanın Kiev'in bekası değil aynı zamanda Batı'nın geleceği olduğunu ifade etti.

Morawiecki, Rusya'nın "saldırganlığı"nın radikal siyasi ve ekonomik değişimlere yol açtığını belirterek, "Bugün hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz ki ne barış, ne güvenlik ne de özgürlük bir kez ve sonsuza kadar verilmez. Bunları korumak bizim en kutsal ulusal görevimizdir." diye konuştu.

Avrupa için "Rusya'nın zaferi"nin en büyük tehlike olduğuna dikkati çeken Morawiecki, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın kahramanca direnmesi ve Polonya'nın başını çektiği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin NATO'nun tamamını yanlarına alarak Ukrayna'nın imdadına koşması, Batı'nın nihayet Rusya'ya karşı durmasını sağladı. Güçlü ve mirasının bilincinde, büyüklüğünü inşa eden değerlere sadık bir Avrupa, günümüzün tarihi çalkantılarından sağ çıkabilir. Bu hepimiz için büyük bir görevdir, çünkü hiç kimse bizim neslimizi bu görevi yerine getirmekten alıkoyamaz."