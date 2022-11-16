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Dünya

Polonya'dan Rusya'ya nota

Polonya, 2 vatandaşının hayatını kaybettiği füze saldırısının ardından Rusya'ya diplomatik nota verdi.

IHA16 Kasım 2022 Çarşamba 13:06 - Güncelleme:
Polonya'dan Rusya'ya nota
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Polonya'nın Ukrayna sınırına 6 kilometre mesafede bulunan Przewodowo köyüne füze düşmesi sonucu 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, dün gece yarısı Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina gazetecilere yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Rus Büyükelçi ile görüşmesinin "sorunsuz, sessiz ve el sıkışmadan" gerçekleştiğini bildirdi. Görüşmenin 4 dakika sürdüğünü, Bakan Rau'nun Rus Büyükelçi Siergiej Andriejew'e tüm yaşananlara ve Polonya'nın olaya bakışını içeren diplomatik nota verdiğini aktaran Lukasz Jasina Rus Büyükelçi'nin görüşme esnasında tek kelime konuşmadığını, sadece Rau'yu dinlemekle yetindiğini belirtti.

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