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Dünya

Polonya'dan, Rusya'ya protesto notası!

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rus savaş uçağının Polonya Sınır Muhafızları'na ait bir uçağa 'tehlikeli şekilde' yaklaşmasıyla ilgili Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'e protesto notası verdi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Polonya'dan, Rusya'ya protesto notası!
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Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, duruma dair güncel bilgileri paylaştı.

Jasina, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev'in bugün Polonya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını belirterek, "Rusya Federasyonu temsilcisine, Polonya Sınır Muhafızlarına ait bir uçağa karşı bir Rus savaş uçağının karıştığı olayla ilgili bir protesto notası verildi. Ciddi bir uluslararası hadise olan Rus tarafının provokatif ve saldırgan davranışını şiddetle kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığının bir temsilcisinden bu konuyla ilgili bugün herhangi bir açıklama daha yapılması planlanmıyor." ifadelerini kullandı.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bir Rus Su-35 savaş uçağı, 7 Mayıs'ta Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında Frontex himayesinde planlı bir devriye görevinde bulunan Polonya Sınır Muhafızlarına ait uçağa "tehlikeli şekilde" yaklaştı.

Polonya uçağına güvenli mesafe olmadan yaklaşan Rus uçağının "agresif ve tehlikeli manevralar" yaparak türbülansa ve irtifa kaybına neden olduğu ifade edildi.

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