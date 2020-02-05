İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9849
  • EURO
    6,5849
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliğine verdikleri desteği yineledi
Dünya

Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliğine verdikleri desteği yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinde, Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) tam üyeliğine verdikleri desteğin bir kez daha altını çizdi.

AA05.02.2020  23:36 - Güncelleme: 05.02.2020  23:36


Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Rama'nın Washington'da bir araya geldiğini ve görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Görüşmede Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliği sürecine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Pompeo ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2020 dönem başkanlığını alan Arnavutluk'un bu görevine ilişkin öncelikleri de Başbakan Rama ile görüştü.

Arnavutluk'un NATO yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki çabalarını da öven Pompeo, diğer bölgesel konularda da Arnavutluk ile yakın çalıştıklarının altını çizdi.

AB'ye tam üye olmayı bekleyen Arnavutluk ile ilgili süreç devam ederken son olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası yaşanan sevinç böyle görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.