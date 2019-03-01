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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin teknolojisinin riskleri konusunda dünyayı uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dünyayı Çin teknolojisi kullanmanın riskleri konusunda uyararak, 'gözlerinin açık' olması gerektiğini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cuma günü yaptığı açıklamada, dünyanın Çin teknolojisini kullanmanın riskleri konusunda "gözlerinin açık" olması gerektiğini ve Huawei ekipmanlarının kullanıldığı belirli yerlerde faaliyet gösteren Amerikan firmaları için büyük sorunların olabileceğini söyledi.
 
Pompeo'ya Manila ziyareti sırasında Filipinler’in gelecekteki 5G teknolojisini Huawei'nin altyapısını kullanarak eski telekom altyapısını modernize ettiği bu konu hakkında ne düşündüğü soruldu.
 
Pompeo, "Bizim görevimiz bu teknolojiyle (Çin 5G teknolojisi) ilişkili riskleri dünyayla paylaşmak. Bunlar; Filipin halkına yönelik riskler, Filipin güvenliğine yönelik riskler ve Huawei teknolojisi varsa Amerika’nın belirli yerlerinde yasaklanmasından dolayı çalışamayacağı riski olabilir." dedi.
 
ABD hükümeti, dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei'ye baskı yapıyor. Amerikan firmalarının Huawei yönlendiricilerinin ve altyapılarının satın almasını engellemeye çalışıyor. ABD hükümeti müttefiklerine de aynı şeyi yapmalarını tavsiye ediyor.
 
ABD'DEN AVRUPA’YA ÇİN UYARISI
 
Geçtiğimiz ay ABD'li yetkililer, Avrupa Komisyonu ve Belçika hükümeti ile Brüksel'deki görüşmelerinden sonra dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisinin güvenlik riski oluşturduğunu bildiren bir mesajı diğer Avrupa başkentlerine de göndereceklerini belirtmiş, Avrupa Birliği'ni yeni nesil mobil ağlar için Huawei ekipmanı satın almamaya ikna etme çabalarının müttefikliğin bir gerekliliği olduğunu vurgulamıştı.
 
MERKEL'DEN HUAWEİ'YE "VERİ" ŞARTI
 
Almanya Şansölyesi Angela Merkel geçtiğimiz ay yaptığı Japonya ziyareti sırasında, uluslararası telekom ekipmanları tedarikçilerinin katılacağı Almanya’nın 5G lisans ihalesine katılması öngörülen Huawei'ye, “Çin’e verileri devretmeyeceğini garanti etmesi gerektiğini” söylemişti.
 
"ÇİN'İN ABD'NİN 5G ŞEBEKELERİNE HÜKMETMELERİNE İZİN VERMEMELİYİZ"
 
ABD'li Emekli Orgeneral Robert Spalding, "Çin'in milyarlarca aygıtı birbirine bağlayan, gelişmiş bir teknoloji şebekesi olan 5G'ye hükmetmesi, kargaşa ve kitlesel gözetim kabiliyeti kazanması demektir. Biz bu sisteme ne kadar çok bağlanırsak, bir o kadar savunmasız hale geleceğiz." açıklamasında bulundu.

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