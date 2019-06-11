26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7923
  • 6,5604
  • 247.309
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Pompeo, Corbyn'e karşı Yahudi liderlere söz vermiş

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e karşı harekete geçmek için seçimleri beklemeyeceği konusunda Yahudi liderlere söz verdiği ileri sürüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Amerikan Washington Post gazetesinin New York'ta Pompeo ile Yahudi liderler arasında yapılan bir toplantının ses kaydına dayandırdığı haberde, Pompeo'nun İngiltere siyasetiyle ilgili açıklamalarına yer verildi.

Habere göre Pompeo, İngiltere İşçi Partisi lideri Corbyn'in seçimleri kazanması halinde İngiltere'deki Yahudilerin durumu konusunda bu gruplara yardım edeceğini ifade etti.

- "BU GERÇEKLEŞTİ Mİ ONDAN SONRAKİ ADIMLAR ÇOK ZOR OLUR"

Habere göre, Pompeo söz konusu toplantıda, "Bay Corbyn seçilebilir, bu mümkündür. Ancak şunu bilmelisiniz ki kendisinin (Yahudi gruplara yönelik) tepki vermesini beklemeden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü bu durum bir kez gerçekleşti mi ondan sonra (atılacak adımlar) çok riskli ve çok zor olacaktır." dedi.

İngiltere'de zaman zaman antisemitik olmakla suçlanan ana muhalefet lideri Corbyn, ABD'nin ve Donald Trump yönetiminin birçok uygulamasını protesto etmesiyle tanınıyor. Corbyn, Trump'ın son İngiltere ziyaretinde de birçok davete katılmamıştı.

İngiltere'deki bazı Yahudi örgütleri, ana muhalefetteki Corbyn'i antisemitizme göz yummakla suçlamış ve kendisini protesto etmişti. Corbyn ise suçlamaları reddetmiş, bu konudaki hassasiyetini artıracağı sözünü vermişti.

Ülkedeki ilgili denetleme kurumu Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, geçen ay İşçi Partisinin antisemitik eylemler içinde olup olmadığına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.

ABD´de vinç apartmanın üzerine devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

RTÜK iddiaları yalanladı: Dizi o dizi değil

RTÜK iddiaları yalanladı: Dizi o dizi değil

FETÖ operasyonunda 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ operasyonunda 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İsrail, Batı Şeria'da Filistin güvenlik merkezine ateş açtı

İsrail, Batı Şeria'da Filistin güvenlik merkezine ateş açtı

'Camilere yapılan saldırılar İslam düşmanlığının bir tezahürüdür'

'Camilere yapılan saldırılar İslam düşmanlığının bir tezahürüdür'

3 kişiyi yaraladı, polisten kaçarken bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

3 kişiyi yaraladı, polisten kaçarken bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

113 gösterici öldü,Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden itiraf

113 gösterici öldü,Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi'nden itiraf

CHP'li belediyeden skandal karar: Plaja girmeleri yasaklandı

CHP'li belediyeden skandal karar: Plaja girmeleri yasaklandı

Feci kaza! Helikopter gökdelene çarparak düştü

Feci kaza! Helikopter gökdelene çarparak düştü
 

POPÜLER HABERLER

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

İşte Dünyanın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

İşte Dünyanın En İyi Kulüpleri! İlk 100'de 4 Türk takımı!

İşte Japonların gizli silahları

İşte Japonların gizli silahları

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

Böyle görünüyorsa sakın yemeyin!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA