Pompeo, New York'ta Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanlarıyla yaptığı toplantıda, terörle mücadelede birlikte çalışmayı devam ettirmeleri gerektiğini belirtti.

Tüm ülkelere, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskı politikasına karşı durma çağrısı yapan Pompeo, "Terörizm konusunda, Çin'in Sincan'daki baskı kampanyasının terörizmle ilgili olmadığını söylemekte yarar var. Bu, Çin'in kendi vatandaşlarının Müslümanlık inancını ve kültürünü silme girişimiyle ilgili." değerlendirmesinde bulundu.