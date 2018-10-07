ABD Dışişleri BAkanı Pompeo Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçen Pompeo, Moon ile görüşmesinde Kuzey Kore ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediği gibi barış süreci için katedilmesi gereken daha fazla yol olduğunu kaydetti. Pompeo, "Bu yolda atılması gereken adımlardan birini attık. Bunun hepimiz için iyi bir sonuç olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pompeo, nükleer silahlardan arınma konusunda Pyongyang yönetimiyle müzakerelerde oynadığı rol için Güney Kore'ye teşekkür etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ABD, Güney Kore ve Kuzey Kore için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, Pompeo'nun Kuzey Kore ziyaretinin ve ABD ile Kuzey Kore arasında yapılması planlanan ikinci bir zirvenin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve barış süreci için dönüm noktası olmasını ümit ettiğini söyledi.

Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bugün görüştükten sonra Güney Kore'ye geçen Pompeo'nun buradaki temaslarının ardından Çin'e geçmesi bekleniyor.

Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim ile görüştüğünü belirterek, Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle görüşmüştü. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Abe'nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının uygulanması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.