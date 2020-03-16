Pompeo, Irak Başbakanı Abdulmehdi ile Taci Üssü saldırısını görüştü

AA 16 Mart 2020 Pazartesi 17:32 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:33

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Abdulmehdi'nin dün bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

Görüşmede, Irak’ta ABD öncülüğündeki DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü’ne yönelik 11 Mart akşamı düzenlenen roket saldırısının ele alındığına işaret eden Ortagus, "Bakan Pompeo, Irak hükumetinin DEAŞ'ı yenme çabalarını destekleyen koalisyon güçlerini savunması gerektiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Pompeo'nun, söz konusu saldırıdan sorumlu kişilerden de hesap sorulması gerektiğini belirttiğini aktaran Ortagus, "Bakan Pompeo, ABD'nin can güvenliğine yönelik saldırı ve tehditlerin hoş görmeyeceğini ve kendini müdafaa etmek için gerekli ek önlemleri alacağını vurgulamıştır." bilgisini paylaştı.

