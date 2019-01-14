ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman Pompeo'yu başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve bu gelişmeler bağlamındaki çabalar ele alındı.

Pompeo Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Bin Selman'ın Yemame Sarayı'ndaki ofisinde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve uluslararası arenadaki gelişmeler ile bu bağlamdaki çabaların ele alındığı ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın değerlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu görüşmelere Suudi Arabistan tarafından Washington Büyükelçisi Halid bin Selman, Devlet Bakanı Musaid bin Muhammed el-Ayban, Dışişleri Bakanı İbrahim bin Abdülaziz el-Assaf, Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, ABD tarafından ise Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi James Jeffrey ve diğer bazı yetkililer de katıldı.

Öte yandan ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Pompeo'nun, Veliaht Prens Bin Selman ile Yemen'deki çekişmelere son vermenin tek yolu olan kapsamlı siyasi çözümün kaçınılmazlığı konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Yemen'deki ateşkese ve İsveç'te imzalanan anlaşma maddelerine bağlılığın önemi konusunda fikir birliğine varan Pompeo ile Bin Selman'ın, özellikle Hudeyde'deki ateşkesin önemine vurgu yaptıkları aktarıldı.