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Pompeo, Nijerya'da seçimlere bir gün kala muhalefet liderini aradı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nijerya'da seçimlere bir gün kala ana muhalefet Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar'ı aradı.

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Atiku, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün erken saatlerde, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo beni aradı ve Nijerya'da özgür ve adil seçim için uluslararası toplumun taahhüdünü yineledi. Barışçıl bir seçim temenni ediyoruz. Tanrı Nijerya'yı korusun." ifadelerini kullandı.

Pompeo'nun Nijerya'da başkanlık seçimlerine bir gün kala ana muhalefet liderini araması dikkati çekti.

Ülkede yarın yapılacak seçimde Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar olarak gösteriliyor.

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