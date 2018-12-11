ABD: Rusya ve Venezuela kamu fonlarını boş yere harcıyor

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro´nun Moskova´yı ziyaretinden iki gün sonra, Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, iki Tu-160 model bombardıman uçağının Venezuela başkenti Caracas yakınlarında bir havalimanına indiğini duyurmuş fakat uçakların herhangi bir silah taşıyıp taşımadığı konusunda bir bilgi verilmemişti.

Rusya´nın açıklamasının ardından söz konusu durumla ilgili resmi Pompeo, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu: "Rusya yönetimi dünyanın öteki ucundaki Venezuela´ya iki bombardıman uçağı gönderdi. Rusya ve Venezuela halkı ortadaki durumu olduğu gibi görmelidir. İki yönetim kamu fonlarını boş yere harcıyor ve özgürlük haklarını ezip geçiyor."