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Dünya

Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye'den ayrıldı.

IHA17 Kasım 2020 Salı 19:25 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 19:25
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’deki ziyaretinin ardından İstanbul Havalimanı’na gelerek uçakla Gürcistan’a geçti.

Türkiye’nin de aralarında olduğu 7 ülkeyi ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’deki adreslere uğradıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı’na geldi. Gürcistan’a gidecek olan Pompeo, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing 757 tipi özel uçağa binmeden önce kendisine eşlik eden polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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