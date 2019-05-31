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Pompeo: Türkiye'nin çabaları sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor.' dedi.

  • İHA
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir bölge oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.  
 
Almanya’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Heiko Maas’la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Pompeo, “Türkiye’ye terörist saldırı riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi.
 
Pompeo geçtiğimiz gün Almanya’ya geldiğinde, Alman basını Almanya’nın Suriye’nin kuzeyinde tampon bölge kurulması kararını desteklediğini ileri sürdü.
 

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