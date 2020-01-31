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Dünya

Pompeo: Ukrayna’ya destek taahhüdümüzden vazgeçmeyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pompeo, 'Ukrayna’yı destekleme taahhüdümüzden feragat etmeyeceğiz' dedi.

DHA31.01.2020  15:58 - Güncelleme: 31.01.2020  15:59

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, resmi temaslar kapsamında geldiği Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pompeo, "ABD, Ukrayna'nın özgürlük, demokrasi ve refah mücadelesinin cesurca olduğunu görüyor. Bunu destekleme taahhüdümüzden feragat etmeyeceğiz" diye konuştu. Öte yandan Zelenski, ABD’nin bu desteğini olumlu karşıladığını belirterek, "Washington, Moskova destekli ayrılıkçılar ile çatışmanın çözümünde daha fazla yer almalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında başlatılan azil soruşturması, Trump’ın 25 Temmuz Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’ye görüşmesinde Ukrayna liderinden 2020 seçimlerinde olası Demokrat rakibi Joe Biden ve Ukrayna enerji şirketi Burisma’da bir dönem direktör olarak görev yapmış oğlunun iş faaliyetlerini araştırmasını istediği iddiaları sonucunda başlatılmıştı.

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