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Dünya

Pompeo ve Guterres Irak'taki hava saldırısını görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek, ABD ordusunun Irak'ta düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

AA31.12.2019  06:58 - Güncelleme: 31.12.2019  06:58

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Guterres'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.


Görüşme sırasında, İran'a yakınlığı ile bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine düzenlediği saldırının ele alındığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo, ABD'nin verdiği karşılığın savunma amaçlı olduğunu ve İran'ı caydırmayı hedeflediğini vurguladı." ifadesini kullandı.


- ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı dün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını duyurmuştu.


Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

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