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Pompeo, Maduro'nun ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını açıkladı.

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Bakan Pompeo, ABD'nin ülkede meşru hükümete karşı bir darbe tertiplediğini savunan Maduro'nun Amerikalı diplomatlara ülkeden ayrılmaları için 72 saat süre vermesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, Venezuela'da başkanlığını ilan eden Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido'yu desteklediğini belirten Pompeo, "Başkan Guaido’ya geçici bir hükümet kurması ve anayasal görevlerini yerine getirmesinin yanı sıra ABD ve diğer ülkelerle olan diplomatik statülerinin belirlenmesi konusunda destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Guaido'nun Maduro'nun açıklamasından sonra yazılı açıklama yaparak Amerikalı diplomatların Venezuela'da kalabileceğini belirtmesine memnun olduklarını kaydetti.

Amerikalı diplomatların Venezuela'dan geri çekilmeyeceğini vurgulayan Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. ABD, eski Başkan Nicolas Maduro rejiminin, ABD ile diplomatik ilişkileri koparma ya da diplomatlarımızı istenmeyen kişi ilan etme konusunda yasal yetkiye sahip olduğunu düşünmüyor."

 
 
 
 
 
 
 
 

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