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Pompeo: Yaptırımların süresi İran liderlerine bağlı

ABD Dışişlieri Bakanı Mike Pompeo, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD´nin İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarının ne kadar süreceğinin İran liderlerine bağlı olduğunu söyledi.

  • DHA
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Pompeo, ABD´nin İran´dan, nükleer silah çalışmaları ve balistik füze üretimine bir son verilmesi olan taleplerini net olarak açıkladığını söyledi ve İran müzakere masasına ABD´nin şartlarını kabul ederek oturana dek ABD´nin baskıyı artıracağını belirtti.
 
Pompeo, İran´ı, petrol gelirini kullanarak Hizbullah ve Hamas gibi terör örgütlerini finanse etmek suçlarken, "İran halkı üzerinde baskı oluşturanlara taviz verilmeyeceğini" ekledi.
 
Beyaz Saray´dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran´ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ile ilgili tanınan ve Mayıs ayında sonlanacak olan muafiyetlerin uzatılmaması kararı aldı.
 
ABD´den gelen bu karar, 2015 yılında ABD´nin İran Nükleer Anlaşması´ndan çekilmesi ve İran´ın petrol ihracatını "sıfıra" indirme çalışmalarının bir parçası.
 
Beyaz Saray´dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında sonlanacak olan muafiyetlerin yenilenmemesi kararı aldı. Bu karar İran´ın petrol ihracatını sıfıra indirerek rejimin ana gelir kaynağını engellemek adına alındı" denildi.
 
Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri´nin, İran petrolünün piyasadan çekilmesiyle küresel talebe karşılık verecek şekilde hareket etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.
 
ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bunun kısa süre ardından anlaşmayla yürürlükten kalkan ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları Kasım ayında tekrar başlamıştı. ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeye İran yaptırımlarından muafiyet tanımıştı. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye´nin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hindistan, İtalya ve Yunanistan bulunuyor.
 

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