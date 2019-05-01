ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Venezuela'ya askeri müdahale' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili, "Barışçıl geçişi tercih ederiz, ancak gereken buysa askeri müdahale de ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı. Pompeo, dün başlayan kalkışma girişimini 'özgürlük operasyonu' olarak nitelemişti. Pompeo dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''ABD Hükümeti, Venezüella halkını özgürlük ve demokrasi arayışlarında tamamen destekliyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

DARBE GİRİŞİMİ

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.