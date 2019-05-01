22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,946
  • 6,6806
  • 245.254
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Venezuela'ya askeri müdahale' mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili, 'Barışçıl geçişi tercih ederiz, ancak gereken buysa askeri müdahale de ihtimal dahilinde' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki darbe girişimi ile ilgili, "Barışçıl geçişi tercih ederiz, ancak gereken buysa askeri müdahale de ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.
 
Pompeo, dün başlayan kalkışma girişimini 'özgürlük operasyonu' olarak nitelemişti.
 
Pompeo dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''ABD Hükümeti, Venezüella halkını özgürlük ve demokrasi arayışlarında tamamen destekliyor.'' ifadelerini kullanmıştı.
 
 
 
DARBE GİRİŞİMİ
 
Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Guaido, Twitter'dan yayınladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
 
Guadio, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınının etrafında bir grup askerle partisinin ev hapsindeki eski lideri Lopez'i de alarak çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı. Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.
 
Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, olayın ardından Twitter'da yayımladığı açıklamada darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.
 
ABD yönetimi ise Guadio ve taraftarlarının darbe girişimine tam destek veren açıklamalarda bulunmuştu.
 

Çekirdeği taş sandı, küçük çocuğu öldüresiye dövdü! O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

Mahkeme Assange'a 50 hafta hapis cezası verdi

Mahkeme Assange'a 50 hafta hapis cezası verdi

Başkan Erdoğan'dan Erdoğan'dan Hakİş ve MemurSen'e taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan Erdoğan'dan Hakİş ve MemurSen'e taziye telefonu

Ramazan bu yıl kaç gün sürecek?

Ramazan bu yıl kaç gün sürecek?

ABD'den skandal açıklama: Venezuela'ya askeri müdahale...

ABD'den skandal açıklama: Venezuela'ya askeri müdahale...

ALTAY Tanklarıyla ilgili önemli gelişme

ALTAY Tanklarıyla ilgili önemli gelişme

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyüğü olacak projede sona yaklaşıldı

Dünyanın ikinci, Avrupa'nın en büyüğü olacak projede sona yaklaşıldı

ZAHA tanıtıldı

ZAHA tanıtıldı
 

POPÜLER HABERLER

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

Hem yarıştılar hem de eğlendiler!

24 TV canlı yayınında sürpriz konuk

24 TV canlı yayınında sürpriz konuk

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA