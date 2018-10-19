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Pompeo'nun 'Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlediği' iddia edildi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 'öldürüldüğüne' ilişkin ses kayıtlarını Ankara ziyareti sırasında dinlediği iddia edildi.

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Amerikan ABC televizyonunun bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, çarşamba günü Ankara'daki temasları sırasında, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin ses kayıtlarının Pompeo'ya Türk yetkililerce dinletildiği ve ABD Dışişleri Bakanı'na kaydın deşifresinin de verildiği öne sürüldü.

Haberde, söz konusu yetkilinin aynı zamanda, Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda "8 dakika süren boğuşma sonunda boğularak öldürüldüğünü söylediği" iddiasında bulunuldu.

- Dışişleri Sözcüsü iddiaları yalanladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Nauert, "Bakan Pompeo, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin ne bir ses kaydını dinledi ne de kaydın deşifresini gördü." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan New York Times (NYT) gazetesine verdiği mülakatta Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Eğer çok büyük bir mucize olmazsa onun öldüğünü kabul ediyorum. Bu, gelen tüm istihbaratlara dayanıyor." demişti.

Trump, Montana eyaletinde gazetecilerin Kaşıkçı olayı hakkındaki sorularını yanıtlarken, onun öldürülmüş olabileceğini ve bunun sonuçlarının ağır olacağını ifade etmişti.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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