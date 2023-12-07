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Dünya

Pope: Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde, acil ateşkes sağlanmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, Gazze'ye yönelik yardım girişimlerinin çöküşün eşiğinde olduğunu ve acil ateşkese ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
Pope: Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde, acil ateşkes sağlanmalı
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Pope, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "kritik yardımların Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaç sahibi kişilere ulaşması için kalıcı ve acil insani ateşkes çağrısını" yinelediklerini kaydetti.

"Gazze'ye yönelik yardım girişimleri çöküşün eşiğinde. Acil ateşkese ihtiyaç var." ifadelerini kullanan Pope, yoğun çatışmalar ve erişimdeki eksikliklerin insani çabaları olumsuz etkilediğini vurguladı.

Pope, Gazze'deki insani sistemin çökme riskinin, Guterres'i BM Şartı'nın 99. maddesini kullanarak, BM Güvenlik Konseyi'ne insani bir felaketin önlenmesine yardımcı olma ve insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmaya ittiğini belirtti.

"Gazze'deki yerinden edilmenin boyutu çok büyük ve insani koşulları son derece endişe verici." değerlendirmesinde bulunan Pope, hayat kurtarmak ve sivillere yiyecek, su ve diğer temel ihtiyaçların ulaştırılmasının ancak "acil ateşkesle" mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Pope, Gazze'deki sivillerin kitlesel olarak yerinden edilmesinden derin kaygı duyduklarına da işaret ederken, zaten aşırı kalabalık olan bölgelere tahliyelerin devam edeceği yönündeki haberlerin endişe verici olduğunu bildirdi.

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