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Dünya

Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama gerçekleşti

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saatte 3 yeni patlamanın daha gerçekleştiği bildirildi.

IHA11 Haziran 2023 Pazar 00:22 - Güncelleme:
Popocatepetl Yanardağı'nda 3 yeni patlama gerçekleşti
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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi. Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yayınlanan günlük raporda, Popocatepetl Yanardağı'nda son 24 saat içinde 3 yeni patlama ve 64 kez gaz ve kül çıkışının kaydedildiği bildirildi. Raporda yanardağ kraterinden çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle ülkenin güney ve güneydoğu yönlerine doğru yayıldığı belirtilirken bu bölgedeki yerleşim birimlerinde orta şiddette kül yağışı meydana gelebileceği ifade edildi. Yetkililer ayrıca Popocatepetl'daki patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğine dikkat çekerek bölge sakinlerine yanardağın kraterinden uzak durma uyarısında bulunurken, kül yağışına karşı önlem almaları gerektiğini söyledi.

Son 1 yıldır faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı'nda bugünkü patlamalarla birlikte kaydedilen patlama sayısı 531'e yükselmiş oldu.

GEÇEN YIL 113 PATLAMA YAŞANMIŞTI

Popocatepetl Yanardağı'nda geçtiğimiz nisan ve mayıs ayında meydana gelen patlamaların sesi kilometrelerce uzaktan duyulmuş, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmıştı. Ayrıca patlamalar nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerini etkisi altına alan ciddi kül yağışları yaşanırken bölgedeki birçok kentte okulların tatil edilmiş ve havayolu ulaşımı aksamıştı. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise toplam 113 patlama kaydedilmişti.

  • Popocatepetl Yanardağı
  • Meksika
  • patlama

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