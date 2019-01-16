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Poroşenko: Bayraktar TB2 İHA'ları denizdeki hedeflerin imha edilmesi için kullanılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye'den satın alacakları Bayraktar TB2 İHA'larla denizdeki hedefleri imha edilmesi için kullanılabileceğini açıkladı.

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Ukrayna'nın Türkiye'den son dönemde güvenlik operasyonlarında etkin olarak kullanılan 6 adet Bayraktar TB2 İHA satın alacağı duyurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye'den satın alacakları Bayraktar TB2 İHA'larla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DENİZDEKİ HEDEFLERİN İMHASI İÇİN KULLANILABİLİR"

Bayraktar TB2'nin ileri teknolojik özelliklere sahip olduğunu söyleyen Poroşenko, İHA'ların zırhlı araçları imha etmek için hassas füzelerle donatıldığını ifade etti. Poroşenko, ayrıca Bayraktar TB2 İHA'ların denizdeki hedefleri imha etmesi için de kullanılabilir olduğunu açıkladı.

"NATO STANDARTLARINA UYGUN"

Ukrayna ile Türkiye arasındaki teknik ve askeri işbirliğinin genişlediğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, iki ülke arasındaki ilişkilerin NATO standartlarına uygun olduğunu ifade etti.

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