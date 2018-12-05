Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Poroşenko: Bağımsız kilise kurmak için ilk toplantı 15 Aralık'ta yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Reuters haber ajansının son dakika olarak verdiği bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.
 
Ukrayna lideri kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret esnasında, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmiş ve kiliselerin ayrılma sürecini tamamlayan bir anlaşma imzalamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

Uçağın mahalleye dalışı saniye saniye kaydedildi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

2030'dan geldim' demişti, bu defa tarih verdi

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

Türkiye'nin 'uzaktan kumandalı piyadeleri'

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA