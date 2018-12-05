Poroşenko: Bağımsız kilise kurmak için ilk toplantı 15 Aralık'ta yapılacak
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.
- star.com.tr
Reuters haber ajansının son dakika olarak verdiği bilgiye göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, bağımsız kilisenin ilk adımlarını atmak için 15 Aralık'ta kilise konulu bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.
Ukrayna lideri kasım ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret esnasında, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık elde etme talebini kabul eden Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etmiş ve kiliselerin ayrılma sürecini tamamlayan bir anlaşma imzalamıştı.
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