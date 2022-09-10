Poroşenko: Erdoğan gerçek bir devlet adamı

Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, CNN TÜRK'e konuştu.

"Türkiye'nin bu çatışmadaki rolü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türk arabuluculuğunda Rusya ile masaya oturmak için bir yol var mı? sorusuna cevap veren Poroşenko şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanınız Erdoğan'ı yıllardır tanıyorum. Dostuz. Kendisine başkanlığım döneminde bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başta Kırım tatarlarına yönelik tavrı ve yarımadanın yasadışı bir biçimde ilhak edilmesini tanımadığı için. Şimdi de tarihimizin en zorlu döneminde bize özel silah ve gözlem sistemleri sağladığı için. Kendisi gerçek bir devlet adamı. Bilge biri. Bunu kanıtladığı başka bir nokta daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna'nın limanlarını ablukaya alarak yol açtığı küresel açlık krizine çözüm getirdi. Bu yalnızca Erdoğan'ın şahsen dahil olması sayesinde gerçekleşti. Putin daha geçen gün Vladivostok'ta yaptığı konuşmada limanların açılmasından memnun olmadığını dile getirdi. Ukraynalı tahıl ile ilgili asılsız iddialar ortaya attı. Yalnızca Türkiye Cumhurbaşkanı'nın özel rolü burada çok önemli. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahıl Koridoru'nu açmak için kullandığı yöntem ile Zaporijya'nın askerden arındırılmasının yolunu yapması için şu anın iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Böylece açlık krizini çözdüğü gibi nükleer krizi de engelleyebilir. Müzakereler konusunda ise önce Rusya tüm askerlerini işgal ettiği bölgelerden çekmeli. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla kıtanın güvenliği konusu müzakere edilebilir. Buna Rusya için güvenlik garantileri de dahil. Çünkü Ukrayna NATO üyesi olacağı için bunlara ihtiyacımız olmayacak. Dünyanın en büyük üçüncü nükleer cephaneliğinden gönüllü olarak vazgeçtiğimiz için, NATO üyesi olmayı hak ettiğimizi düşünüyorum. NATO üyeliği konusunda, savaşı bitirme konusunda Türkiye'ye güveniyoruz. Sizin rolünüz çok önemli.