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Poroşenko, Rusya ile Dostluk Anlaşması'nı sonlandırıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın feshedilmesini öngören için yasa tasarısını parlamentoya sundu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile 1997 yılında imzalanan Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık  Anlaşması'nın feshedilmesine karar verdi. Poroşenko, antlaşmanın feshedilmesine ilişkin yasa tasarısını parlamentoya sundu.
 
Ukrayna yasalarına göre, yasa tasarısının yürürlüğe girebilmesi için parlamentonun onayı gerekiyor.
 
Ukrayna ve Rusya Dostluk, İş birliği ve Ortaklık Antlaşması’nı 1997 yılının Mayıs ayında imzalamıştı. Anlaşma her iki tarafın da aksine bir karar vermedikleri sürece 10 yılda bir on yıllık bir süreç için otomatik uzatılması kararını içeriyordu.
 

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