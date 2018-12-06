Poroşenko: Rusya sınırımızdaki birliklere takviye yaptık
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya sınırındaki birlikleri güçlendirdiklerini açıkladı.
- star.com.tr
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya sınırındaki birlikleri güçlendirdiklerini açıkladı.
Sputnik'in aktardığına göre, Poroşenko Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Poroşenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetler'nden askeri birlikler, (Rusya ile) sınırımızın tamamı boyunca en tehlikeli bölgelerde yeniden konuşlandırılıyor" ifadelerini kullandı.
В рамках цього процесу бойові частини та підрозділи Збройних Сил України передислоковуються на найбільш небезпечні напрямки по усій лінії нашого кордону, щоб посилити оборонні можливості та бути готовими зупинити агресора не втрачаючи ні секунди.— Петро Порошенко (@poroshenko) December 6, 2018
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.