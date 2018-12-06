Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Poroşenko: Rusya sınırımızdaki birliklere takviye yaptık

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya sınırındaki birlikleri güçlendirdiklerini açıkladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya sınırındaki birlikleri güçlendirdiklerini açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre, Poroşenko Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Poroşenko, "Ukrayna Silahlı Kuvvetler'nden askeri birlikler, (Rusya ile) sınırımızın tamamı boyunca en tehlikeli bölgelerde yeniden konuşlandırılıyor" ifadelerini kullandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

81 milyona ocak müjdesi! İşte zam oranları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA