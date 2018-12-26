Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: Ukrayna'da sıkıyönetim sona erdi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya ile yaşanan Kerç Boğazı krizinin ardından başlayan sıkıyönetim uygulamasının resmen sona erdiğini açıkladı. Poroşenko Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ne yaptığı açıklamada, "Bu benim asli kararım" dedi.

Sıkıyönetim, Rusya ile geçtiğimiz aylarda yaşanan Kerç Boğazı krizi nedeniyle 25 Kasım'da Poroşenko'nun talimatı ve meclisin onayıyla başlatılmıştı.