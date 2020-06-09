DHA 09 Haziran 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 16:17

Portekiz’in bütçe açığını sıfıra yakınlaştırmasıyla tanınan Maliye Bakanı Mario Centeno'dan istifa kararı geldi. 2018 yılından bu yana Eurogroup'un ve Avrupa İstikrar Mekanizması Yönetim Kurulu’nun başkanlığını yapan Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno'nun istifa kararının altında koronavirüs salgının ülke ekonomisine vurduğu zarar olduğu iddia edildi.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Centeno’nun görevinin Bütçe Bakanı Joao Leao’ya verileceğini ifade etti.