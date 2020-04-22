Portekiz ve İspanya'daki Kovid-19 mağduru Türkler yurda dönmek üzere Madrid'den ayrıldı

AA 22 Nisan 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 19:09

Madrid'deki Barajas-Adolfo Suarez Havalimanı'na gelen Türk vatandaşlarıyla ilgilenen Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu süreçte devletimizin bu imkanı sunması çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kovid-19 salgınından dolayı yaşanan zorlu süreci İspanya'daki Türk vatandaşlarının bu zamana kadar sorunsuz bir şekilde geçirdiğini kaydeden Erginay, "Öğrencilerimizin ve geçici süre İspanya'da bulunan vatandaşlarımızın ilk tahliyesini 17 Mart tarihinde yapmıştık. İlk seferde 70'e yakın vatandaşımızı uğurlamıştık. 20 Mart'ta Barselona'dan 93 vatandaşımız gitmişti. Bugün Madrid'den gerçekleştirdiğimiz ikinci tahliyede 150'ye yakın vatandaşımızı memlekete gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Zor bir dönem olmasına rağmen uçak seferi organize eden devletimiz sağ olsun"

Yurda dönenlerden Hamiyet Ceryan da "Kızıma yardım etmek ve torunumla birlikte olmak için 1 Mart'ta Madrid'e geldim. Normalde 2 Nisan'da Türkiye'ye dönecektim ama koronavirüsten dolayı bu zamana kadar uçak bulamadım. Şimdi memlekete döneceğim için heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

Salgından dolayı Madrid'de olduğu dönemde evden dışarı çıkamadığını ve torunuyla evde vakit geçirdiğini anlayan Ceryan, "1 yaşındaki torunuma çok alıştım ama yapacak bir şey yok. Gelecek belirsiz ama umarım en kısa zamanda onlar Türkiye'ye gelir ve yine birlikte oluruz. Zor bir dönem olmasına rağmen uçak seferi organize eden devletimiz sağ olsun. Ramazan Bayramı'nda memleketimde, ailemle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.