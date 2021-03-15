İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2021 Pazartesi / 1 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5386
  • EURO
    9,004
  • ALTIN
    419.484
  • BIST100
    1555.47
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Portekiz'de Anayasa Mahkemesinden ötenazi kararı
Dünya

Portekiz'de Anayasa Mahkemesinden ötenazi kararı

Portekiz'de Anayasa Mahkemesi ötenazi yasasını anayasaya aykırı ilan etti.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 22:37
ABONE OL

Muhafazakar görüşlü Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 5'e karşı 7 oyla söz konusu ötenazi yasasını anayasaya aykırı ilan etti.

Portekiz'de sol hükümetin girişimiyle kabul edilen ötenazi yasasında geçen "aşırı acı çekenler için uygulanabilir" ifadesini uygun bulmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri, parlamentodan "açık, kesin, öngörülebilir ve kontrol edilebilir" bir yasa çıkarılmasını talep etti.

Meclise geri gönderilen yasanın, bundan sonraki süreçte ya iptal edilmesi ya da gerekli yasal değişiklikler yapılarak tekrar oylanması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.