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Dünya

Portland olaylar dinmiyor: Göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı

ABD'nin Portland kentinde süren ırkçılık karşıtı eylemler sırasında göstericiler 2 yaşlı kadına saldırdı.

İHA07 Ağustos 2020 Cuma 23:59 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 23:59
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ABD’de ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar aylardır birçok kentte devam ediyor. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde haftalardır devam eden protestolar dün gece yeniden şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler, kentin doğusunda bulunan karakola saldırdıkları sırada 2 yaşlı kadının tepkisi ile karşılaştı. Eylemciler, kendilerine tepki gösteren yaşlı kadınlardan birinin yüzüne beyaz boya fırlatırken, erkek bir gösterici ise kadının üstüne yürüyerek bağırmaya başladı. Yürümekte güçlük çeken diğer bir yaşlı kadın ise eylemcilerin yaktıkları ateşi söndürmek istediği sırada kadın bir gösterici tarafından engellenerek, sözlü saldırıya uğradı. Görüntülerde göstericilerin boyalı saldırıya uğrayan yaşlı kadına ise "maskeni tak" diye bağırdıkları duyuluyor.

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