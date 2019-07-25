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Porto Riko Valisi Rossello 2 Ağustos'ta istifa edeceğini açıkladı

İç işlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle yaklaşık iki hafta sokak gösterilerine sebep olan Vali Ricardo Rossello, istifa edeceğini duyurdu.

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Vali Rossello, Porto Riko Valiliğinin sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 2 Ağustos'ta istifa edeceğini açıkladı.

Rossello, demokratik yollardan seçildiğini belirterek, "Bugün, bu makamda devam etmenin başarının devamı için bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Şikayetleri dinleyip ailemle konuştuktan sonra, 2 Ağustos'ta valilik görevimden istifa etme kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İstifasının ardından Rosello, adada seçim harici valilik görevini bırakan ilk yönetici olacak.

Rossello'nun istifa edeceğini duyurmasını birçok kişi sokaklarda dans ederek kutladı.

- PORTO RİKO'DAKİ SOKAK GÖSTERİLERİ
 

Rossello'nun hakkında geçen hafta çıkan yolsuzluk iddiaları ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da bazı politikacılar hakkında kullandığı küfürlü yazışmalarının sızması, adada yaklaşık 2 hafta boyunca geniş çaplı protestolara neden olmuştu.

Hızla büyüyen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilere, Ricky Martin, Marc Anthony ve Daddy Yankee gibi dünyaca ünlü isimler de destek vermişti.

Rossello, daha önce valilik görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

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