İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9736
  • EURO
    6,6589
  • ALTIN
    301.544
  • BIST100
    112600
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Porto Riko’yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi
Dünya

Porto Riko’yu vuran şiddetli depremin ardından acil durum ilan edildi

Porto Riko’yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

IHA07.01.2020  21:33 - Güncelleme: 07.01.2020  21:33
Porto Riko’yu vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede acil durum ilan edildi.

Karayip adası Porto Riko’da 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Porto Riko Valisi Wanda Vazquez, acil durum ilan edildiğini bildirdi. Acil durum bildiriminin mali yardımı kolaylaştıracağını dile getiren Vali Vazquez, ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile temas halinde olduklarını söyledi. En az 1 kişinin ölümüne neden olan deprem sonrası adada bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, bazı evlerde de büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, en az 346 kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Öte yandan Porto Riko’da dün sabah meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde ise 5 bina çökmüş, bazı binalarda hasar meydana gelmiş, toprak kayması ve elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı! İşte o anlar...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak
Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Hafter'e ilk darbe böyle vurulacak

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi
Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

Çarpıcı yorum: Üçlü ittifakta zayıf halka seçildi

İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda
İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda

İran 'köstebek' avı başlattı! ABD ve İsrail teyakkuzda

Benzerlikleri göze çarptı!
Benzerlikleri göze çarptı!

Benzerlikleri göze çarptı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.