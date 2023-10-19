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Dünya

Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, 'Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi.' ifadelerini kullandı.

19 Ekim 2023 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Powell: Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü
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Fed Başkanı Powell dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Powell'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Eylül ayı enflasyon verileri düşüş eğilimini sürdürdü ancak daha az cesaret vericiydi.

Pek çok gösterge, iş gücü piyasasının hala sıkı olduğunu ancak kademeli olarak soğuduğunu gösteriyor.

Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.

Yeni ve eski belirsizlikler, para politikasını çok fazla sıkılaştırma riski ile çok az sıkılaştırma riski arasında denge kurma görevimizi zorlaştırıyor.

  • ABD Merkez Bankası
  • Jerome Powell

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