Prens Andrew: Philip'in ölümü Kraliçe'nin hayatında büyük bir boşluk bıraktı

DHA 11 Nisan 2021 Pazar 16:37 - Güncelleme: 11 Nisan 2021 Pazar 16:39

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan'da 99 yaşındayken hayatını kaybetti. Elizabeth-Philip çiftinin ikinci oğulları Prens Andrew, Prens Philip'in ölümünün Kraliçe Elizabeth'in hayatında 'büyük bir boşluk' bıraktığını söyledi. Prens Andrew, "İngiltere halkı büyükbabasını kaybetti ve Kraliyet Ailesi, vefatın ardından büyük bir kayıp hissediyor" dedi. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip, 73 yıldır evliydi.

CENAZE TÖRENİ 17 NİSAN'DA DÜZENLENECEK

Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada, Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te yapılacağı belirtildi. Törenin, Covid-19 tedbirleri kapsamında 30 kişiyle sınırlı tutulacağı ve Philip'in yaşamını yitirdiği Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde düzenleneceği ifade edildi.