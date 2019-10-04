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Prens Bin Selman’ın tahtı sallanıyor

Suudi Arabistan’ın kraliyet ailesi ve iş elitleri, geçen ay ülkenin petrol devi Saudi Aramco’ya düzenlenen saldırının ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman yönetimine tepkilerini dile getirmeye başladı.

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Yaklaşık 10 bin kişiden oluşan El Suud ailesi içerisinde Prens Muhammed’in ülkeye liderlik etme ve ülkeyi savunma noktasında yetersiz kaldığına ilişkin endişeler günbegün artış gösterdi. Reuters’a konuşan bir kraliyet kaynağı, Bin Selman’ın Aramco saldırısını önleyemediği ve Kaşıkçı cinayeti sonrası ülkenin itibarını düzeltemediği gerekçesiyle eleştirildiğini söyledi. Kral Selman bin Abdülaziz’in sağ olduğu sürece Prens’in koltuğunu koruyacağını kaydeden kaynak, hanedan içerisinde Kral’ın 77 yaşındaki kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz’in ülkenin yönetimi adına gücünü ve desteğini artırdığını ifade etti.

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