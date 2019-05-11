18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Prens Harry'nin oğlunu maymuna benzeten DJ'ye soruşturma

İngiltere'de polis, Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın oğlunu şempanze olarak gösteren mesajı dolayısıyla DJ Danny Baker hakkında soruşturma başlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra polisinden yapılan açıklamada, Baker'ın sosyal medyada paylaştığı mesaja ilişkin şikayet aldıkları duyuruldu. Açıklamada, rutin bir uygulama olarak şikayetin konunun uzmanı polisler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Baker, Twitter hesabında, bir çifti takım elbise, palto ve şapka giydirilmiş bir şempanzeyle bir binayı terk ederken gösteren siyah beyaz bir fotoğrafı, "Kraliyet ailesinin bebeği hastaneden çıkıyor." mesajıyla paylaşmıştı.

Irkçılıkla suçlanan Baker'ın mesajı Sussex Düşesi'nin melez olmasına gönderme olarak yorumlanmış, BBC de DJ'in işine son vermişti.

Tepki çeken mesajını silen Baker, yanlış anlaşıldığını savunarak özür içeren yeni bir mesaj paylaşmıştı.

6 Mayıs'ta dünyaya gelen bebeğe, Archie Harrison Mountbatten-Windsor adı verilmişti.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pakistan'da terör saldırısı

Pakistan'da terör saldırısı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önemli toplantı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda önemli toplantı

Kamerası ve tripodu bulundu

Kamerası ve tripodu bulundu

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Trump telefon numarasını gönderdi: Beni arayın

Trump telefon numarasını gönderdi: Beni arayın

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Bakan Gül'den YSK açıklaması

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Arjantin'de milletvekiline silahlı saldırı

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü

Teröristin çantasındaki ilacın karekodundan bağlantıları çözüldü
 

POPÜLER HABERLER

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

Yer Rusya: İşadamı canını böyle kurtardı

98 yaşındaki savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Çin'in garip yüzü!

Çin'in garip yüzü!

Emekli olamayana 601 lira

Emekli olamayana 601 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA