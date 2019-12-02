Prens Mutaib bin Abdulaziz hayatını kaybetti

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) Krallık Sarayı'na dayandırdığı haberde, kraliyet ailesinin kıdemli mensubu ve Kral Selman bin Abdülaziz'in üvey kardeşi Prens Mutaib bin Abdülaziz El Suud hayatını kaybettiği bildirildi.

1931 doğumlu Mutaib bin Abdülaziz, 1958-1961 yılları arasında Mekke Valiliği başta olmak üzere birçok idari görevde bulundu.

1980 yılında atantığ Belediye ve Köy İşleri Bakanlığı görevini, 2009 yılına kadar sürdürdü.