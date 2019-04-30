Prens Naruhito kimdir, kaç yaşında? Japonya'nın yeni imparatoru kimdir? Mayıs ayında Japon tahtına oturacak olan 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito, Ailesinin maruz kaldığı boğucu yaşam tarzı yüzünden zor zamanlar geçiriyor. Naruhito, katı kuralların karısı Prenses Masako'yu depresyona soktuğunu açıkladı. Naruhito, eşinin 2004 yılında saray kurallarına uymak için tedavi gördüğü kabul edildi. Prens Naruhito'nun bile depresyonunu kabul ettiği Masako'nun, prenseslikten, kraliçeliğe yükselmesinden sonra depresyonun daha farklı hastalıklara neden olabileceği konuşuluyor. Akihito'nun oğlu Veliaht Prensi Naruhito yarın tahta geçecek. Naruhito babasından farklı olarak doğumundan itibaren ülkenin veliaht prensiydi. Kendi eğitimini görme ve gençliğinde hayallerinin peşinden koşma imkanı buldu. İşte merak ettiğiniz tümn detaylar haberimizde...

PRENS NARUHİTO KİMDİR?

Akihito'nun oğlu Veliaht Prensi Naruhito yarın tahta geçecek.

Naruhito, Ailesine ve akademik hayatına öncelik vermesi dikkat çekiyor.

Naruhito babasından farklı olarak doğumundan itibaren ülkenin veliaht prensiydi. Kendi eğitimini görme ve gençliğinde hayallerinin peşinden koşma imkanı buldu.

Tokyo'nun prestijli Gakushuin Üniversitesi'nde tarih bölümünü bitirdikten sonra İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde eğitimine devam etti.

Londra'daki Thames Nehri'nde ulaşımın tarihini inceledi. Ardından Tokyo'ya döndü, doktora tezini su kanalları üzerine yaptı.

1991 yılından itibaren imparatorluk için daha fazla sorumluluk almaya başlayan veliaht prensi, akademi dünyası ve küresel su kaynaklarıyla ilgili meselelere ilgi göstermeyi sürdürdü.

2007-2015 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in Su ve Sanitasyon Danışma Kurulu'nun onursal başkanlığını yaptı.

NARUHİTO'NUN EŞİ MASAKO KİMDİR?

Prens Naruhito'nun bile depresyonunu kabul ettiği Masako'nun, prenseslikten, kraliçeliğe yükselmesinden sonra depresyonun daha farklı hastalıklara neden olabileceği konuşuluyor.

Prens Naruhito 30 yaşına kadar ailesiyle yaşadıktan sonra evden ayrıldı.

Naruhito için ailesinin ne kadar önemli olduğu, eşi Veliaht Prensesi Masako strese bağlı "uyum bozukluğu" yaşayınca daha da görünür oldu.

Eski bir diplomat olan Masaka'ya imparatorluk yaşamı ve bir oğlu olması için gördüğü baskılar sonrası 2004 yılında bu teşhis kondu.

Naruhito karısını kamusal görevlerini yerine getirmediği yönündeki eleştiriler karşısında korudu. Kız çocukları Prenses Aiko'nun büyürken hep yanında oldu.

Prenses Aiko'nun kendisi de tahta kimin geçeceği konusundaki tartışmalara konu olmuştu.

Japonya'da imparatorluk yasalarına göre yalnızca erkekler tahta geçebiliyor.

2004'te dönemin başbakanı Junichiro Koizumi Aiko'nun tahta geçebilmesi için yasalarda bir değişiklik yapılmasını önerdi.

Ancak Aiko'nun kuzeni Prens Hisahito 2006 yılında doğduğunda erkek varis ortaya çıkınca bu planlar bir aciliyet olmaktan çıktı.